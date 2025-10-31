En attendant la neige Cinématographe (Le) Nantes

En attendant la neige Cinématographe (Le) Nantes vendredi 31 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-31 14:15 –

Gratuit : non 6 € / 4 € / 3 € Plein tarif 6 €tarif réduit 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

« En attendant la neige » – 5 films – Collectif – France-Suisse-République tchèque, 2021, 47 min.C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit. Un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre lui trouve ses rayures. Un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une forêt endormie par le froid. Présentant une variété de techniques d’animation et avec comme toile de fond le passage de l’automne à l’hiver, ce programme explore les effets du rythme des saisons sur les paysages et les personnages de ces cinq histoires. Jeune public à partir de 5 ans Dans le cadre des Lucioles (rendez-vous cinéma jeune public)

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com