En attendant la neige Médiathèque La Mosaïque des Mots Iffendic

En attendant la neige

La médiathèque vous propose une sélection de courts-métrages d’animation jeunesse pour découvrir de jolies histoires autour de l’hiver et du froid.

A partir de 5 ans.

Gratuit. .

Médiathèque La Mosaïque des Mots 1 place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75

