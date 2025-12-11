En attendant la neige Médiathèque La Mosaïque des Mots Iffendic
En attendant la neige Médiathèque La Mosaïque des Mots Iffendic mercredi 25 février 2026.
En attendant la neige
Médiathèque La Mosaïque des Mots 1 place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
La médiathèque vous propose une sélection de courts-métrages d’animation jeunesse pour découvrir de jolies histoires autour de l’hiver et du froid.
A partir de 5 ans.
Gratuit. .
Médiathèque La Mosaïque des Mots 1 place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75
English :
L’événement En attendant la neige Iffendic a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Montfort Communauté