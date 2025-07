En attendant la vague Les Rias 2025 Place du Barzaz Breizh Quimperlé

En attendant la vague Les Rias 2025 Place du Barzaz Breizh Quimperlé jeudi 28 août 2025.

En attendant la vague Les Rias 2025

Place du Barzaz Breizh Parking Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28 21:43:00

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

Espèces d’Espaces

Nantes (44)

Théâtre de rue 1h05

Création 2025

Tout public

Dans un studio à ciel ouvert, le cinéaste Pippo Taleggio se lance dans la réalisation de son prochain film, une dystopie post-montée des eaux. Mais quand le tournage prend l’eau, c’est toute l’inventivité d’une équipe technique brinquebalante (mais enthousiaste) et la participation active de figurants qui permettront au film d’advenir. Effets spéciaux de cinéma, caméra live et bruitage son en direct, tous les moyens seront bons pour embarquer dans la fabrique de l’histoire ! Avec En attendant la Vague, Espèces d’Espaces fabrique un récit dystopique qui navigue entre fiction et réalité. La compagnie décale les codes du genre apocalyptique par la poésie, les matériaux sonores et les images projetées. Sa performance sonore mêle le récit d’un monde nouveau, les mémoires intimes collectées et les grands enjeux de l’humanité.

Création accompagnée par Le Fourneau .

Place du Barzaz Breizh Parking Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement En attendant la vague Les Rias 2025 Quimperlé a été mis à jour le 2025-07-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS