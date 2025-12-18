En attendant…le 31 décembre Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

En attendant…le 31 décembre

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 20h15, à partir de 21h30 et à partir de 23h. Théâtre L'Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

Après le spectacle, fiesta jusqu’à 2h avec Dj.

Le 31 décembre, tout commence comme un spectacle normal. Vraiment normal. Trop normal.





Puis, soudain, la soirée dérape joyeusement et vous avec. Rires, surprises, musique c’est le réveillon idéal pour celles et ceux qui aiment quand un spectacle fait exactement ce qu’on ne s’attend pas à ce qu’il fasse.



On ne vous en dit pas plus. Et franchement, même si on voulait, ce serait compliqué.





Possibilité de réservation de repas.





Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

After the show, fiesta until 2am with DJ.

