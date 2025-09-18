En attendant le meeting aérien animations à Chartres Chartres

Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Début : Jeudi 2025-09-18 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-18

L’Armée de l’Air et de l’Espace s’installe place des Épars à Chartres. Un Alphajet, avion mythique de la Patrouille de France y sera exposé. Deux simulateurs de Mirage 2000 seront également présents afin de permettre aux amateurs de sensations fortes de se mettre dans la peau d’un pilote de chasse.

Attention les simulateurs ne seront plus présents le 20 septembre sur la place des Épars. Mais vous les retrouvez dès le 21 septembre, à l’aérodrome de Chartres métropole, lors du meeting aérien. .

Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 34 43 48 contact@aeroclub-chartres.fr

English :

The French Air and Space Force moves to the Place des Épars in Chartres. An Alphajet, the legendary aircraft of the Patrouille de France, will be on display. Two Mirage 2000 simulators will also be on display, allowing thrill-seekers to step into the shoes of a fighter pilot.

German :

Die Armée de l’Air et de l’Espace zieht an den Place des Épars in Chartres. Ein Alphajet, das legendäre Flugzeug der Patrouille de France, wird dort ausgestellt. Außerdem werden zwei Mirage-2000-Simulatoren zu sehen sein, die es denjenigen, die den Nervenkitzel lieben, ermöglichen, in die Haut eines

Italiano :

La Forza aerea e spaziale francese si trasferisce in Place des Épars a Chartres. Sarà esposto un Alphajet, il leggendario aereo della Patrouille de France. Saranno esposti anche due simulatori di Mirage 2000, che daranno agli amanti del brivido la possibilità di mettersi nei panni di un pilota di ca

Espanol :

La Fuerza Aérea y Espacial francesa se traslada a la plaza des Épars de Chartres. Se expondrá un Alphajet, el legendario avión de la Patrouille de France. También se expondrán dos simuladores del Mirage 2000, que permitirán a los amantes de la emoción ponerse en la piel de un piloto de caza.

