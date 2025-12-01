En attendant le Père Noël BIBLIOTHEQUE Bléneau
En attendant le Père Noël BIBLIOTHEQUE Bléneau samedi 20 décembre 2025.
BIBLIOTHEQUE 3B Avenue de Bourgogne Bléneau Yonne
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-24 12:00:00
2025-12-20 2025-12-21 2025-12-24
Samedi 20 décembre 2025, à partir de 11h une histoire contée et un atelier bricolage.
Dimanche 21 décembre 2025, à partir de 15h histoires contées.
Lundi 22 décembre 2025, à partir de 15h une histoire contée et un atelier bricolage.
Mardi 23 décembre 2025, à partir de 15h une histoire contée et un atelier bricolage.
Mercredi 24 décembre 2025, à partir de 11h une histoire contée et un atelier bricolage. .
BIBLIOTHEQUE 3B Avenue de Bourgogne Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 43 97 70 bibliotheque.bleneau@wanadoo.fr
