En attendant le Père Noël BIBLIOTHEQUE Bléneau samedi 20 décembre 2025.

BIBLIOTHEQUE 3B Avenue de Bourgogne Bléneau Yonne

Gratuit
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-24 12:00:00

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-24

Samedi 20 décembre 2025, à partir de 11h une histoire contée et un atelier bricolage.
Dimanche 21 décembre 2025, à partir de 15h histoires contées.
Lundi 22 décembre 2025, à partir de 15h une histoire contée et un atelier bricolage.
Mardi 23 décembre 2025, à partir de 15h une histoire contée et un atelier bricolage.
Mercredi 24 décembre 2025, à partir de 11h une histoire contée et un atelier bricolage.   .

BIBLIOTHEQUE 3B Avenue de Bourgogne Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 43 97 70  bibliotheque.bleneau@wanadoo.fr

