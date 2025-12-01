En attendant le Père Noël Courtenay

En attendant le Père Noël

25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-20 12:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Laissez vous emporter par la magie des contes de Noël lors d’une lecture à la médiathèque !

25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95

English :

Let yourself be carried away by the magic of Christmas tales during a reading at the mediatheque!

German :

Lassen Sie sich bei einer Lesung in der Mediathek von der Magie der Weihnachtsgeschichten verzaubern!

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla magia dei racconti di Natale durante una lettura alla biblioteca multimediale!

Espanol :

Déjese llevar por la magia de los cuentos de Navidad durante una lectura en la biblioteca multimedia

