En attendant le Père Noël Courtenay
En attendant le Père Noël Courtenay samedi 20 décembre 2025.
En attendant le Père Noël
25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Gratuit
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-20 12:30:00
2025-12-20
Laissez vous emporter par la magie des contes de Noël lors d’une lecture à la médiathèque !
25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95
English :
Let yourself be carried away by the magic of Christmas tales during a reading at the mediatheque!
German :
Lassen Sie sich bei einer Lesung in der Mediathek von der Magie der Weihnachtsgeschichten verzaubern!
Italiano :
Lasciatevi trasportare dalla magia dei racconti di Natale durante una lettura alla biblioteca multimediale!
Espanol :
Déjese llevar por la magia de los cuentos de Navidad durante una lectura en la biblioteca multimedia
