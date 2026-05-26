En attendant l’Été Boulodrome d’Ayguemorte-les-Graves Ayguemorte-les-Graves

Ayguemorte-les-Graves

En attendant l’Été

Boulodrome d’Ayguemorte-les-Graves 58 Avenue du Général de Gaulle Ayguemorte-les-Graves Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Au menu de la soirée plaisir, détente et bonne humeur.

Rendez-vous pour une soirée festive pour célébrer l’été qui arrive.

Concert pour se divertir et restauration sur place pour se régaler.

Imaginez des grandes tablées ou petits et grands se mélangent pour partager un moment convivial, entre amis, voisins ou famille. .

Boulodrome d’Ayguemorte-les-Graves 58 Avenue du Général de Gaulle Ayguemorte-les-Graves 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 10 15 contact@ayguemortelesgraves.fr

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L’événement En attendant l’Été Ayguemorte-les-Graves a été mis à jour le 2026-05-26 par Sud Bordeaux Tourisme