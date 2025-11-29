En attendant Luzy Fest Salle des fêtes Luzy

En attendant Luzy Fest

Luzy Fest est un tout nouveau festival qui verra le jour en 2026 à la faveur du dynamisme et de l’énergie de la jeunesse luzycoise. L’association Les Agitateurs vous une soirée de lancement riche en sous le signe du rythme, de la musique et de la fête. La salle des fêtes accueillera 4 groupes Tino & Co, les Red Toy, Cheeky Birds (groupe de hard blues rock) et enfin le groupe dijonnais The Boys Friends (groupe acoustique atypique qui magnifie les tubes des années passées mêlant humour, ambiance et chanson). Entrée libre, restauration et buvette sur place. .

