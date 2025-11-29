En Attendant Noël à Ébreuil La Fête est Lancée Ébreuil
En Attendant Noël à Ébreuil La Fête est Lancée Ébreuil samedi 29 novembre 2025.
En Attendant Noël à Ébreuil La Fête est Lancée
Place Saint James Ébreuil Allier
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Vivez un après-midi féerique ! Marché de Noël (dès 16h), spectacle, Père Noël et Mère Noël (17h), tombola, balade en calèche, et gourmandises chaudes. Venez en famille !
Place Saint James Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 26 63 82 cavalcadesebreuil@gmail.com
English :
Experience a magical afternoon! Christmas market (from 4pm), show, Santa and Mother Christmas (5pm), tombola, horse-drawn carriage ride, and warm treats. Bring the whole family!
German :
Erleben Sie einen märchenhaften Nachmittag! Weihnachtsmarkt (ab 16 Uhr), Aufführung, Weihnachtsmann und Weihnachtsfrau (17 Uhr), Tombola, Kutschfahrt und warme Leckereien. Kommen Sie mit Ihrer Familie!
Italiano :
Godetevi un pomeriggio magico! Mercatino di Natale (dalle ore 16.00), spettacolo, Babbo Natale e Mamma Natale (ore 17.00), tombola, giro in carrozza trainata da cavalli e dolcetti caldi. Portate tutta la famiglia!
Espanol :
¡Disfrute de una tarde mágica! Mercadillo navideño (a partir de las 16.00 h), espectáculo, Papá Noel y Mamá Noel (17.00 h), tómbola, paseo en coche de caballos y golosinas calientes. Venga con toda la familia
L’événement En Attendant Noël à Ébreuil La Fête est Lancée Ébreuil a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme Val de Sioule