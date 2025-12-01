En attendant Noël à la médiathèque, 13 17 et 19.12.2025 Médiathèque Alfred Recours Conches-en-Ouche
En attendant Noël à la médiathèque, 13 17 et 19.12.2025
Médiathèque Alfred Recours 14 rue Jacques Villon Conches-en-Ouche Eure
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-17 15:30:00
2025-12-13 2025-12-17
La médiathèque de Conches vous propose 3 rendez-vous pour patienter jusqu’à Noël.
Leslie, Myriam et Lidwine vous ont concocté un programme festif.
Contes de Noël en anglais par le Mortimer English Club
Ateliers de Noël,
Samedi 13.12.2025, de 10h30 à 12h
Mercredi 17.12.2025, de 14h à 17h30
Ateliers cartes de voeux et fabrications de pingouins
Journée internationale du pull moche de Noël
Vendredi 19.12.2025
Et Boîte aux lettres du Père Noël
Jusqu’au mardi 23.12.2025, venez déposer votre lettre au Père Noël dans notre boîte .
+33 2 32 30 26 44 mediatheque@conchesenouche.com
