En attendant Noël à la médiathèque, 13 17 et 19.12.2025 Médiathèque Alfred Recours Conches-en-Ouche

En attendant Noël à la médiathèque, 13 17 et 19.12.2025

Médiathèque Alfred Recours 14 rue Jacques Villon Conches-en-Ouche Eure

La médiathèque de Conches vous propose 3 rendez-vous pour patienter jusqu’à Noël.

Leslie, Myriam et Lidwine vous ont concocté un programme festif.

Contes de Noël en anglais par le Mortimer English Club

Ateliers de Noël,

Samedi 13.12.2025, de 10h30 à 12h

Mercredi 17.12.2025, de 14h à 17h30

Ateliers cartes de voeux et fabrications de pingouins

Journée internationale du pull moche de Noël

Vendredi 19.12.2025

Et Boîte aux lettres du Père Noël

Jusqu’au mardi 23.12.2025, venez déposer votre lettre au Père Noël dans notre boîte .

Médiathèque Alfred Recours 14 rue Jacques Villon Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 26 44 mediatheque@conchesenouche.com

