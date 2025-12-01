En attendant Noël … à Laussonne Salle des fêtes Laussonne

En attendant Noël … à Laussonne

Salle des fêtes Place de la mairie Laussonne Haute-Loire

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

-Dès 16h: goûter crêpes, chocolat chaud. Spectacle avec Mah’na et Matthieu Le secret de l’ étoile du Nord , un conte musical. Visite du Père Noël, photos.

-19h dégustation d’huîtres, rillettes, soupe, vin chaud.

-20h30 soirée musicale avec Karline

English :

-From 4pm: pancake snack, hot chocolate. Show with Mah’na and Matthieu: Le secret de l’ étoile du Nord , a musical tale. Visit from Santa Claus, photos.

-7pm: oyster tasting, rillettes, soup, mulled wine.

-8:30pm: musical evening with Karline

German :

-Ab 16 Uhr: Crêpes und heiße Schokolade. Aufführung mit Mah’na und Matthieu: Le secret de l’ étoile du Nord , ein musikalisches Märchen. Besuch des Weihnachtsmanns, Fotos.

-19 Uhr: Verkostung von Austern, Rillettes, Suppe, Glühwein.

-20.30 Uhr: Musikalischer Abend mit Karline

Italiano :

-Dalle 16:00: merenda a base di frittelle, cioccolata calda. Spettacolo con Mah’na e Matthieu: Le secret de l’étoile du Nord , un racconto musicale. Visita di Babbo Natale, foto.

-ore 19.00: degustazione di ostriche, rillettes, zuppa e vin brulé.

-ore 20.30: serata musicale con Karline

Espanol :

-A partir de las 16 h: merienda de tortitas, chocolate caliente. Espectáculo con Mah’na y Matthieu: Le secret de l’ étoile du Nord , un cuento musical. Visita de Papá Noel, fotos.

-19.00 h: Degustación de ostras, rillettes, sopa y vino caliente.

-20.30 h: velada musical con Karline

