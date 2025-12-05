En attendant Noël à Messanges

Place des Tilleuls Messanges Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

16h30-18h atelier fabrication de décorations de Noël

18h Décoration de l’arbre de Noël place des Tilleuls et Illuminations

18h-21h Buvette, petite restauration, vin chaud, chocolat chaud, soupe, frites, gâteaux, crêpes.

16h30-18h atelier fabrication de décorations de Noël

18h Décoration de l’arbre de Noël place des Tilleuls et Illuminations

18h-21h

– La traditionnelle buvette

– et petite restauration, vin chaud, chocolat chaud, soupe, frites, gâteaux, crêpes. .

Place des Tilleuls Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@messanges40.fr

English : En attendant Noël à Messanges

4:30-6pm: Christmas decorations workshop

6pm: Decoration of the Christmas tree in Place des Tilleuls and illumination

6pm-9pm: Refreshment bar, snacks, mulled wine, hot chocolate, soup, French fries, cakes, pancakes.

L’événement En attendant Noël à Messanges Messanges a été mis à jour le 2025-11-29 par OTI LAS