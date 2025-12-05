En attendant Noël à Messanges Messanges
Place des Tilleuls Messanges Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
16h30-18h atelier fabrication de décorations de Noël
18h Décoration de l’arbre de Noël place des Tilleuls et Illuminations
18h-21h Buvette, petite restauration, vin chaud, chocolat chaud, soupe, frites, gâteaux, crêpes.
Place des Tilleuls Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@messanges40.fr
English : En attendant Noël à Messanges
4:30-6pm: Christmas decorations workshop
6pm: Decoration of the Christmas tree in Place des Tilleuls and illumination
6pm-9pm: Refreshment bar, snacks, mulled wine, hot chocolate, soup, French fries, cakes, pancakes.
