En attendant Noël Aktéon Théâtre Montreuil Montreuil

Et si Mélanie préparait une belle fête ? Avec son sapin, ses guirlandes, ses cadeaux ? Aidée de César le chat et des enfants, Mélanie se met à l’œuvre, elle décore le sapin et prépare un beau gâteau bien appétissant pour le Père Noël ! Hum… Oui… mais comment le faire venir?

Ah bien sur … lui écrire une belle lettre. Qui la portera au Père-Noël ? Ezéquiel le facteur ? Firmin le pigeon voyageur ? Ce n’est pas si simple…

Heureusement Mélanie a beaucoup d’amis qui ne manquent pas d’idées astucieuses !

Noël approche. Mélanie n’a qu’un rêve : revoir le Père Noël… comme autrefois. Deux comédiens et des marionnettes évoluent dans un décor coloré au rythme des chansons originales.

Du samedi 22 novembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

payant

12 euros

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Aktéon Théâtre Montreuil 90 Rue Alexis Pesnon 93100 Montreuil

https://akteon.fr/paris/evenement/noelle