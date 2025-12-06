En attendant Noël après-midi contes et jeux Rue du Bourg Viennay

En attendant Noël après-midi contes et jeux Rue du Bourg Viennay mercredi 17 décembre 2025.

Rue du Bourg Bibliothèque La Bouquinerie Viennay Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-12-17
2025-12-17

Pour vous occuper en attendant noël, venez passer un moment conviviale autour des jeux et des histoires à la bibliothèque de Viennay.

Tout public et sur réservation.   .

Rue du Bourg Bibliothèque La Bouquinerie Viennay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 95 14 

