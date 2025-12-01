En attendant Noël au Château de Rochebaron

Château de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Après midi chaleureuse en attendant Noël

ateliers artistiques et cartes de Noël, boissons chaudes et crêpes, contes et activités extérieurs tout au long de l’après midi. A 16h, le père Noël descendra de sa tour avec des friandises pour le goûter!

.

Château de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 80 44 contact.rochebaron@gmail.com

English :

Warm afternoon in anticipation of Christmas

art workshops and Christmas cards, hot drinks and crêpes, storytelling and outdoor activities throughout the afternoon. At 4 p.m., Santa Claus will come down from his tower with treats for the afternoon snack!

German :

Gemütlicher Nachmittag in Erwartung von Weihnachten

künstlerische Workshops und Weihnachtskarten, heiße Getränke und Crêpes, Märchen und Aktivitäten im Freien den ganzen Nachmittag über. Um 16 Uhr kommt der Weihnachtsmann von seinem Turm herunter und bringt Süßigkeiten für den Nachmittagssnack mit!

Italiano :

Un pomeriggio caldo in vista del Natale

laboratori artistici e cartoline di Natale, bevande calde e crêpes, narrazione di storie e attività all’aperto per tutto il pomeriggio. Alle 16, Babbo Natale scenderà dalla sua torre con i dolci per la merenda!

Espanol :

Una tarde cálida en vísperas de Navidad

talleres de arte y tarjetas navideñas, bebidas calientes y crêpes, cuentacuentos y actividades al aire libre durante toda la tarde. A las 16 h, Papá Noel bajará de su torre con caramelos para merendar

L’événement En attendant Noël au Château de Rochebaron Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron