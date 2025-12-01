En attendant Noël… Balgau
Balgau
Samedi 2025-12-20 15:00:00
Au programme
– à 15h un spectacle de magie et cirque dans la salle des fêtes, pour tout public
– le marché de Noël ouvre ses portes à 16h
– diverses animations de rue auront lieu en fin d’après-midi.
– petite restauration buvette, crêpes, choucroute, knaepfla et saucisses de Noël (sous chapiteau).
Balgau 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 14 51 70 83
