En attendant Noël…

Balgau Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-20 15:00:00

Au programme

– à 15h un spectacle de magie et cirque dans la salle des fêtes, pour tout public

– le marché de Noël ouvre ses portes à 16h

– diverses animations de rue auront lieu en fin d’après-midi.

– petite restauration buvette, crêpes, choucroute, knaepfla et saucisses de Noël (sous chapiteau). 0 .

Balgau 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 14 51 70 83

