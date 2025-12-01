En attendant Noël Place Charles de Gaulle Épinac

En attendant Noël

Tarif : – – EUR

Début : 2025-12-17 14:30:00

Nous vous proposons un programme d’animations et d’ateliers culturels autour de la magie de Noël.

Déco du sapin, fabrication de pompons et guirlandes, chants de Noël, lettre au père Noël, histoires de Noël, spectacles pour petits et grands. .

