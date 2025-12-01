Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

En attendant Noël Place Charles de Gaulle Épinac mercredi 17 décembre 2025.

Place Charles de Gaulle Médiatheque pablo neruda Épinac Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-12-17 14:30:00
fin : 2025-12-17

2025-12-17

Nous vous proposons un programme d’animations et d’ateliers culturels autour de la magie de Noël.
Déco du sapin, fabrication de pompons et guirlandes, chants de Noël, lettre au père Noël, histoires de Noël, spectacles pour petits et grands.   .

Place Charles de Gaulle Médiatheque pablo neruda Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

