En attendant Noël Place Charles de Gaulle Épinac

Place Charles de Gaulle Médiatheque pablo neruda Épinac Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-17 14:30:00
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Nous vous proposons un programme d’animations et d’ateliers culturels autour de la magie de Noël.
Déco du sapin, fabrication de pompons et guirlandes, chants de Noël, lettre au père Noël, histoires de Noël, spectacles pour petits et grands. .
Place Charles de Gaulle Médiatheque pablo neruda Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
