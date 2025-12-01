En attendant Noël Rue Edmond Bellin Lion-sur-Mer
En attendant Noël Rue Edmond Bellin Lion-sur-Mer samedi 13 décembre 2025.
En attendant Noël
Rue Edmond Bellin Boulevard du calavdos Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : 2025-12-13
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Marché de Noël, spectacles, lectures de contes, arrivée du Père Noël… Venez attendre Noël à Lion-sur-Mer !
Au programme
14h30 chants des enfants
15h30 lecture de conte à l’église, suivie d’un chocolat chaud et de l’arrivée du Père Noël
16h30 défilé des plus beaux pulls de Noël
17h45 illumination du sapin de Noël et résultat de la tombola
18h00 spectacle de magie à la salle Trianon
19h00 concert et spectacle de clowns, salle Trianon .
Rue Edmond Bellin Boulevard du calavdos Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie accueil@lionsurmer.fr
English :
Christmas market, shows, story readings, Santa’s arrival… Come and wait for Christmas in Lion-sur-Mer!
