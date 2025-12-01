En attendant Noël Rue Edmond Bellin Lion-sur-Mer

En attendant Noël

Rue Edmond Bellin Boulevard du calavdos Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noël, spectacles, lectures de contes, arrivée du Père Noël… Venez attendre Noël à Lion-sur-Mer !

Au programme

14h30 chants des enfants

15h30 lecture de conte à l’église, suivie d’un chocolat chaud et de l’arrivée du Père Noël

16h30 défilé des plus beaux pulls de Noël

17h45 illumination du sapin de Noël et résultat de la tombola

18h00 spectacle de magie à la salle Trianon

19h00 concert et spectacle de clowns, salle Trianon .

English :

Christmas market, shows, story readings, Santa’s arrival… Come and wait for Christmas in Lion-sur-Mer!

