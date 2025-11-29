En attendant Noël Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin Lille

En attendant Noël Samedi 29 novembre, 10h30 Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T10:30:00 – 2025-11-29T12:00:00

Fin : 2025-11-29T10:30:00 – 2025-11-29T12:00:00

La médiathèque vous invite à participer à la décoration de son sapin de Noël. Sapins miniatures, étoiles scintillantes, boules colorées et guirlandes étincelantes n’attendent que votre touche personnelle pour illuminer notre espace.

Un atelier convivial, plein de joie, où chacun pourra suspendre sa décoration et contribuer à rendre ce moment inoubliable.

Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin 205 bis rue du Faubourg de Roubaix Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France

Décorations

BML