En attendant noel Saint-Eugène mercredi 26 novembre 2025.
Tarif : – – EUR
Début : 2025-11-26 14:30:00
2025-11-26
Nous vous proposons un programme d’animations et d’ateliers culturels autour de la magie de Noël. Déco du sapin, fabrication de pompons et guirlandes, chants de Noël, lettre au père Noël, histoires de Noël, spectacles pour petits et grands. .
salle des fêtes Saint-Eugène 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
