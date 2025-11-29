En attendant Noël Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

En attendant Noël

Du 29/11 au 21/12/2025 tous les jours. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Le Père Noël n’a pas à se presser, nos petites caboches sont déjà toutes pleines de magie !

Des ateliers créatifs, des contes, des films pleins de magie et de bons sentiments, des bulles de savon poétiques…

Le C.D.C et la médiathèque vous mettent en condition pour passer de belles fêtes de fin d’année. .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

English :

Santa doesn’t have to hurry, our little hut is already full of magic!

German :

Der Weihnachtsmann muss sich nicht beeilen, unsere kleinen Hütten sind schon ganz voll mit Magie!

Italiano :

Babbo Natale non deve affrettarsi, le nostre casette sono già piene di magia!

Espanol :

Papá Noel no tiene que darse prisa, ¡nuestras casitas ya están llenas de magia!

