En attendant Oum Kalthoum, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

En attendant Oum Kalthoum Mercredi 1 avril, 19h30 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T19:30:00+02:00 – 2026-04-01T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T19:30:00+02:00 – 2026-04-01T21:00:00+02:00

Chignon gigantesque, grosses lunettes fumées et voix d’exception : vénérée comme une icône, la chanteuse Oum Kalthoum est coutumière des interprétations à la durée hors normes. « Alf leila wa leila » ,الف ليله وليله monologue amoureux dont les versions varient entre 30 minutes et plus d’1h30 est de celles-là, et provoque en concert le tarab, cette extase des sens, une communion parfaite entre l’artiste et son public. Accompagnée d’un véritable takht, orchestre arabe incluant violon, qanoun, oud et derbouka, Hatice Özer invente un spectacle inspiré des performances de celle qui fut surnommée « La Quatrième Pyramide d’Égypte ». Entre l’attente qui précède l’entrée en scène de la diva, la ferveur populaire et les murmures du public, le tarab a déjà commencé. Suspens propice à la rêverie, en forme de promesse.

Amateur·ices :

Les chorales arabophones sont invitées à participer aux représentations d’En attendant Oum Kalthoum de Hatice Özer, du 01er au 03 avril.

Contact : Véronique Aubert, v.aubert@tnba.org

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://tnba.org/en-attendant-oum-kalthoum-01042026-1730 »}] [{« link »: « mailto:v.aubert@tnba.org »}]

Chignon gigantesque, grosses lunettes fumées et voix d’exception : vénérée comme une icône, la chanteuse Oum Kalthoum est coutumière des interprétations à la durée hors normes. « Alf leila wa leil … #femme – Metteuse en scène Artiste associé·e