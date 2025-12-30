EN ATTENDANT PELOUSSE PARADISE Ales

EN ATTENDANT Début : 2026-02-07 à 21:00. Tarif : – euros.

Laurent Febvay était trop impatient de vous retrouver !Avant le retour de son nouveau spectacle, Laurent Febvay vous propose 1h15 de rire avec lui mélangeant stand up, interactions, et personnages, parce que le temps est trop long sans vous alors… En attendant… on se retrouve quand même !Le rythme est mené tambour battant, les dialogues percutants et on ne cesse de rire face à cette succession de coups bas !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30