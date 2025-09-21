« En attendant Stendhal… » visite théâtrale au cimetière Saint-Roch, par la Cie de l’élan Théâtre Cimetière Saint-Roch – Grenoble Grenoble

« En attendant Stendhal… » visite théâtrale au cimetière Saint-Roch, par la Cie de l’élan Théâtre Cimetière Saint-Roch – Grenoble Grenoble dimanche 21 septembre 2025.

« En attendant Stendhal… » visite théâtrale au cimetière Saint-Roch, par la Cie de l’élan Théâtre Dimanche 21 septembre, 15h00 Cimetière Saint-Roch – Grenoble Isère

Réservation fortement conseillée – Participation financière au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Au cimetière Saint-Roch, on polémique sur l’éventuel retour de la dépouille de Stendhal à Grenoble. Une visite est organisée dans le cimetière pour valider ou non la décision. Cependant, le guide n’arrive pas et c’est un fossoyeur loufoque et sympathique qui prend l’initiative de la visite. Selon lui, cette discussion sème le trouble parmi les locataires défunts. Une visite poétique et décalée à la découverte du cimetière, entre Stendhal et ses contemporains. »

Textes et mise en scène Antoine QUIRION avec Simon LAPIERRE – Margaux LAVIS, Fernando SUAREZ, Antoine QUIRION.

En partenariat avec l’association Stendhal de Grenoble et avec le soutien de la VDG.

R.V. à la chapelle Saint-Roch – Allée principale du cimetière.

Cimetière Saint-Roch – Grenoble 2, rue du Souvenir – 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 07 87 63 39 83 https://www.saintrochgrenoble.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/saint-roch-vous-avez-dit-cimetiere/evenements/en-attendant-stendhal-3 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 87 63 39 83 »}, {« type »: « email », « value »: « saint.roch.grenoble@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saintrochgrenoble.fr »}] Le Cimetière Saint-Roch, créé en 1810, compte actuellement 29 000 concessions sur 13 ha.

Plus de 800 tombes ont été classées remarquables pour leur intérêt architectural, artistique ou historique suite à un inventaire patrimonial réalisé par la Ville de Grenoble. Nombre de personnalités grenobloises qui ont fait l’histoire de la ville, au XIXe siècle et au début du XXe, y sont inhumées : hommes politiques, scientifiques, artistes, religieux, militaires…

Ainsi, en 1901, on pouvait lire dans la Revue des Alpes pittoresques : « En peu d’années, le cimetière a pris un aspect à la fois grave et majestueux : en 1826, on y a construit la belle chapelle à laquelle aboutit l’allée principale et, plus tard en 1884, on y plaça les stations d’un chemin de croix (…). Notre nécropole, par la valeur et la beauté de ses mausolées, est une des plus riches de Province et c’est avec justice que nous en sommes fiers ! » « Lignes de bus n° 13 et n° 16- Arrêt « Saint-Roch » Entrée Nord – rue Aymon de Chissé : Ligne tram B – Arrêt « Ile Verte »

par :

Entrée principale : Lignes de bus n° 17 et n° 18 – Arrêt « Saint-Roch »

Entrée Nord – rue Aymon de Chissé : Ligne trams B et D – Arrêt « Ile Verte »

Journées européennes du patrimoine 2025

Asroch