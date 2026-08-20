En avant la bamboche, Salle des fêtes de Vrécourt, Vrécourt

samedi 28 novembre 2026 · Salle des fêtes de Vrécourt · Vrécourt

Informations pratiques

En avant la bamboche Samedi 28 novembre, 20h00 Salle des fêtes de Vrécourt Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T22:00:00+01:00

Puisqu’une image vaut mieux que mille mots, nous n’avons qu’une seule chose à vous dire : tous à Vrécourt pour clôturer cette édition 2026 de Rencontre avec… !

Salle des fêtes de Vrécourt Vrécourt Vrécourt 88140 Vosges Grand Est

Bal folk

Crédit photo : Akan