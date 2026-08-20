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En avant la bamboche, Salle des fêtes de Vrécourt, Vrécourt

samedi 28 novembre 2026 · Salle des fêtes de Vrécourt · Vrécourt

En avant la bamboche, Salle des fêtes de Vrécourt, Vrécourt

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
Salle des fêtes de Vrécourt
Adresse
Vrécourt
Ville
88140 Vrécourt
Département
Vosges

En avant la bamboche Samedi 28 novembre, 20h00 Salle des fêtes de Vrécourt Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T22:00:00+01:00

Puisqu’une image vaut mieux que mille mots, nous n’avons qu’une seule chose à vous dire : tous à Vrécourt pour clôturer cette édition 2026 de Rencontre avec… !

Salle des fêtes de Vrécourt Vrécourt Vrécourt 88140 Vosges Grand Est
Bal folk

Crédit photo : Akan