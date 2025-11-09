En avant les créateurs ! Marché de créateurs Mellac

En avant les créateurs ! Marché de créateurs

Manoir de Kernault Mellac Finistère

Début : 2025-11-09 10:30:00

fin : 2025-11-09 18:30:00

2025-11-09

Devant le succès rencontré en 2024, le Manoir de Kernault a le plaisir d’accueillir pour une deuxième année le marché En avant les créateurs ! organisé par l’association Les créateurs de la côte .

Un rendez-vous chaleureux et plein de promesses où vous aurez le plaisir de découvrir les dernières créations d’artisans d’art locaux et de dénicher des trésors en cette période de fin d’année ! C’est LE marché d’avant Noël !

Venez rencontrer une vingtaine d’artisans d’art qui vous feront découvrir leur travail et vous présenteront leurs créations originales. Ils sont sélectionnés pour la qualité de leur création dans des domaines aussi variés que le verre, le métal, le bois, le textile, la céramique, le cuir, et bien d’autres… .

Manoir de Kernault Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 90 60

