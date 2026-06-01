En avant pour la reculée de Gizia Gizia samedi 27 juin 2026.

Gizia

En avant pour la reculée de Gizia

Gizia Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Au départ de Cousance, embarquez pour une découverte de la reculée de Gizia, dans le Revermont, à travers cette randonnée guidée ! Entre milieux naturels remarquables et coteaux viticoles, vous serez immergés dans une nature typiquement jurassienne. Au belvédère du Chânelet, une lecture de paysage vous permettra de mieux comprendre la géologie singulière de la reculée et les formes qui structurent ce site d’exception.

+ D’infos à partir de 12 ans Durée 7 h Boissons chaudes et croissants offerts

Repas tiré du sac -Randonnée de 13 km (dénivelé positif 300 m) ; bonne condition physique requise Lieu de rendez-vous communiqué par mail après inscription (pensez à vérifier vos indésirables) Équipement conseillé chaussures et vêtements adaptés au terrain et aux conditions météo ; eau .

Gizia 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté animation@cen-franchecomte.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : En avant pour la reculée de Gizia

L’événement En avant pour la reculée de Gizia Gizia a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA