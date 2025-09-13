EN AVANT-PREMIÈRE NATIONALE LE GOÛT DU BONHEUR Agde

EN AVANT-PREMIÈRE NATIONALE LE GOÛT DU BONHEUR Agde samedi 13 septembre 2025.

EN AVANT-PREMIÈRE NATIONALE LE GOÛT DU BONHEUR

Rond point du Carréd’As Agde Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Dans un tourbillon de rires, de quiproquos et de vérités inattendues, plongez dans l’intimité d’un trio aussi improbable qu’attachant.

EN AVANT PREMIÈRE NATIONALE

Margot et Alexandre s’aiment depuis toujours, mais entre son caractère exigeant et son tempérament de feu, et, lui, arrogant et de mauvaise foi, chaque rencontre tourne rapidement à l’affrontement. Lui, récemment veuf, et elle, éternelle célibataire, pourraient enfin se rapprocher… si seulement ils arrivaient à se parler sans s’écharper !

Heureusement, Benjamin, le fils bienveillant de Margot, est déterminé à jouer les entremetteurs. Son objectif ? Faire éclater les non-dits et aider ces deux êtres aussi sensibles qu’excentriques à se dévoiler sous leur meilleur jour.

Dans une ambiance à la fois tendre et virevoltante, « Le Goût du Bonheur » vous promet des éclats de rire et des moments d’émotion.

Portée par un duo d’acteurs incroyablement complice -Tonya Kizinger et Thierry Beccaro -cette comédie romantique est une invitation à croire que, malgré les obstacles, l’amour finit toujours par triompher.

Sous l’oeil malicieux du jeune Sylvain Boccara (révélé dans « Un Si Grand Soleil »), préparez-vous à être surpris par cette aventure humaine touchante et amusante, où la quête du bonheur ne fait que commencer.

> Les bons vivants production

> Auteurs Bruno Druart et Patrick Angonin

> Artistes Tonya Kinzinger, Thierry Beccaro, Sylvain Boccara

> Metteur en scène Olivier Macé

> Billetterie

> SUR INTERNET

https://reservation.capdagde.com/le-gout-du-bonheur.html

> OFFICE DU TOURISME CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE

Rambla du Soleil Cap d’Agde

(CB, espèces, chèques de 09h à 19h30 -Tous les jours)

> OFFICE DU TOURISME D’AGDE

Place de la Belle Agathoise

(CB, chèques de 09h à 18h30 du lundi au samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h30 à 18h00)

> OFFICE DU TOURISME VIAS PLAGE

(CB, chèques, espèces Tous les jours de 09h à 18h30)

> OFFICE DU TOURISME PORTIRAGNES PLAGE

(CB, chèques Tous les jours de 09h à 18h30)

> OFFICE DU TOURISME PÉZENAS

(CB, chèques, espèces Du lundi au samedi de 9h à 18h30 et dimanche de 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h30)

#THEATRE

#CULTURE .

Rond point du Carréd’As Agde 34300 Hérault Occitanie

English :

In a whirlwind of laughter, misunderstandings and unexpected truths, plunge into the intimacy of a trio as unlikely as they are endearing.

German :

In einem Strudel aus Lachen, Missverständnissen und unerwarteten Wahrheiten tauchen Sie ein in die Intimität eines ebenso unwahrscheinlichen wie liebenswerten Trios.

Italiano :

In un turbinio di risate, equivoci e verità inaspettate, immergetevi nell’intimità di un trio tanto improbabile quanto affascinante.

Espanol :

En un torbellino de risas, malentendidos y verdades inesperadas, sumérjase en la intimidad de un trío tan improbable como entrañable.

L’événement EN AVANT-PREMIÈRE NATIONALE LE GOÛT DU BONHEUR Agde a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE