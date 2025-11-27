En avant toute(s) s’associe cette année aux étudiant·es de l’École Sup de Pub Paris qui ont imaginé et réalisé plusieurs vidéos de sensibilisation à destination de leur génération. Ces contenus seront dévoilés lors d’une projection en avant-première le 27 novembre, en présence des équipes de l’association et de l’école, et des jeunes réalisatrices.

L’objectif : mobiliser largement à un moment où les violences touchent massivement les jeunes générations. Les chiffres sont alarmants : 1 jeune femme sur 7 est victime de violences dans le couple, plus de 43 % des étudiant·es subissent des violences au cours de leurs études, et 1 étudiant·e sur 2 est victime d’agressions sexuelles ou de tentatives en soirée.

Un événement de lancement ouvert au public : projection en avant-première

En avant toute(s) et l’école Sup de Pub invitent les partenaires, le grand public, les professionnel·les et les médias à un temps de présentation et d’échange autour de la campagne. L’objectif est de donner la parole à celles et ceux qui voient, vivent ou comprennent les violences de leur génération, et de mobiliser le public autour d’un enjeu national trop souvent invisibilisé. Cette campagne met en lumière les réalités vécues par les jeunes victimes de violences, les mêmes que l’association En avant toute(s) accompagne au quotidien.

Le 27 novembre 2025

École Sup de Pub Paris – Amphi principal – 10 rue Sextius Michel, 75015 Paris

19h – 21h

Inscription gratuite ici : https://www.helloasso.com/associations/en-avant-toute-s/evenements/evenement-lancement-campagne-collecte-2025

Au programme :

● Projection des vidéos de la campagne,

● Présentation du dispositif d’accompagnement d’En avant toute(s),

● Témoignages et échanges avec les étudiantes créatrices des vidéos.

Àpropos d’En avant toute(s)

En avant toute(s) est une association reconnue d’intérêt général, qui lutte pour l’égalité des genres et la fin des violences faites aux femmes, jeunes et aux personnes LGBTQIA+. L’association mène des actions de prévention des VSS en intervenant auprès des jeunes et du grand public ainsi qu’en formant des professionnel·les. Elle accompagne également les personnes victimes de violences grâce à ses dispositifs nationaux, gratuits et bienveillants (tchat, visio, téléphone).

Le jeudi 27 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Sup de Pub Paris 10, rue Sextius Michel 75015 Paris

https://www.helloasso.com/associations/en-avant-toute-s/evenements/evenement-lancement-campagne-collecte-2025 +33766178158 gwendoline@enavanttoutes.fr