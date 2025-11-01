En avant toutes L’atalante Mitry-Mory

En avant toutes Samedi 28 mars 2026, 20h30 L’atalante Seine-et-Marne

Séance avec interpète LSF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T20:30:00 – 2026-03-28T22:00:00

Fin : 2026-03-28T20:30:00 – 2026-03-28T22:00:00

De Zoé Grossot et Lou Simon

Après avoir appris que Mozart avait une sœur compositrice, qu’en Nubie il existait une civilisation matriarcale aussi riche et florissante que la civilisation égyptienne, qu’au IVème siècle une femme a découvert la forme elliptique du système solaire, alors se pose la question : combien d’autres femmes ont été ignorées, oubliées, empêchées ? Quelle autre réalité aurait pu s’écrire avec elles ? Quelle autre réalité va s’écrire une fois qu’on aura (re)découvert leur vie ?

Seul en scène tout public à partir de 11 ans – Durée 1h20

L’atalante 1 rue Jean Vigo 77290 Mitry Mory Mitry-Mory 77290 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « admin@compagnieboom.com »}]

Compagnie BOOM – Zoé Grossot seul en scène tout public

Romain Le Gall Brachet