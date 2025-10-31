En avant toute(s) présente : Musée National du Patriarcat La Rotonde Stalingrad Paris

En avant toute(s) présente : Musée National du Patriarcat La Rotonde Stalingrad Paris vendredi 31 octobre 2025.

POURQUOI CE MUSÉE ?

Parce que le patriarcat s’infiltre partout : lois, médias, relations, corps. Mais il n’est pas éternel. En le mettant en scène, on le rend visible, ridicule, et contestable.

Notre objectif ? Faire prendre conscience, déclencher des discussions, et inspirer l’action le tout dans la joie !

« Un jour, ce musée ne sera plus qu’un clin d’œil ironique au passé. En attendant, venez le visiter, le critiquer… et soutenir les actions de l’association En avant toute(s) !

Votre billet = un coup de pioche contre le patriarcat !

En venant aux soirées (ou au musée), vous ne payez pas juste une entrée, vous participez à un monde plus juste ! L’intégralité des recettes de la billetterie sert à financer les actions d’En avant toute(s) et représente un soutien vital pour l’association. Le patriarcat a un prix ? Oui : celui de vôtre entrée. Et cette fois, c’est pour le faire tomber.

AU PROGRAMME :

31/10 – Soirée d’inauguration : le Cabaret du Prisme envoûte le Musée. Une nuit d’Halloween ensorcelante et politique où le Cabaret déchaîne ses sorts pour un spectacle décalé, féministe et magique!

01/11 – Live Podcast « La Chose Étrange » & Comedy Club engagé. Captation live du podcast culte, suivie d’une soirée de stand-up qui fait autant rire que réfléchir !

02/11 – Soirée spéciale : Talks et Carte Blanche à nos invitées pour résister, rire et réinventer ensemble. Venez rencontrer et écouter nos personnalités engagées : Victoire Tuaillon, Salomé Saqué, Naya Ali, Melissa Amnéris, Mamapaprika, Bonne à marier, Kesaly, Jesuisunesorcière et Abrege Soeur.

07/11 – Soirée Misandre by Meuf LA 1ère soirée misandre avec Meuf Paris: un espace safe et hilarant pour déverser sa rage en stand-up, jeux et activités 100% misandres. Réservée aux meufs, gouines, personnes trans et non-binaires (les mecs, ce soir, c’est NOPE) !

08/11 – Drag Show & DJ Set : Célébration des Amours Libres. Un show drag flamboyant et des DJ sets pour fêter toutes les formes d’amour et de relations saines – glamour, queer et sans tabou !

09/11 MNP en famille : Contes Drags & Ateliers Rebelles. Une après-midi pour réinventer les histoires et éveiller les consciences en famille !

10/11 – MNP Closing ceremony : Talks, Animations & Club XXL (jusqu’à 6h !)

On termine en beauté avec des talks inspirants, des animations surprises, et un club XXL pour danser jusqu’à l’aube sur les ruines du patriarcat !

En bref :

Soirées = préventes sur Shotgun

Expo en journée = accès sans résa avec paiement sur place à La Rotonde Stalingrad

Tous les bénéfices de la billetterie sont reversés à En avant toute(s) pour financer les actions de l’asso.

À propos d’En avant toute(s)

En avant toute(s) est une association fondée en 2013, qui lutte pour l’égalité des genres et la fin des violences sexistes et sexuelles. Pour en savoir plus sur la campagne du Musée National du Patriarcat et l’association : RDV sur https://enavanttoutes.fr/mnp/

PLUS GRAND, PLUS FESTIF, PLUS ENGAGÉ !

Après un succès fou en février dernier, le musée éphémère et satirique revient pour 11 jours d’expo, débats, performances et DJ sets ! Porté par l’association En avant toute(s), il expose le patriarcat comme une relique… sauf qu’elle est toujours bien vivante !

Du vendredi 31 octobre 2025 au lundi 10 novembre 2025 :

payant

️ BILLETTERIE : COMMENT VENIR ?

POUR LES SOIRÉES :

Les billets sont en prévente sur Shotgun – réservez vite pour garantir votre place aux DJ sets, spectacles, talks et performances (Tarif : partir de 15€).

☀️ POUR LES JOURNÉES :

Du 1er au 8 novembre, l’exposition est accessible sans réservation en journée (10h-20h).

Billetterie sur place – paiement direct à l’asso (tarifs : normal 10 € / réduit 5 €)

Public enfants, jeunes et adultes.

La Rotonde Stalingrad 6-8 Pl. de la Bataille de Stalingrad 75019 Paris

https://www.museedupatriarcat.com/ bonjour@enavanttoutes.fr