En avant vers l’emploi dans l’industrie avec FABRIK EMPLOI Agence RENNES OUEST Rennes
En avant vers l’emploi dans l’industrie avec FABRIK EMPLOI Agence RENNES OUEST Rennes jeudi 13 novembre 2025.
En avant vers l’emploi dans l’industrie avec FABRIK EMPLOI Agence RENNES OUEST Rennes Jeudi 13 novembre, 08h00 Ille-et-Vilaine
Découvrez un monde d’opportunités avec Fabrik Emploi !
Découvrez un monde d’opportunités avec Fabrik Emploi ! Spécialisée dans l’industrie en Bretagne, la coopérative d’emploi vous invite à un entretien pour explorer de nombreuses carrières dans divers secteurs industriels. Venez à leur rencontre et plongez dans la richesse des entreprises de notre territoire. De nombreux postes sont à pourvoir dans les entreprises du bassin Rennais et d’Ille-et-Vilaine. Par exemple : agent de fabrication en atelier, soudeur, technicien de maintenance, usineurs, car
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-13T08:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-13T11:00:00.000+01:00
1
https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/507770
Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine