En avant vers l’emploi dans l’industrie avec FABRIK EMPLOI Agence RENNES OUEST Rennes Jeudi 13 novembre, 08h00 Ille-et-Vilaine

Découvrez un monde d’opportunités avec Fabrik Emploi !

Spécialisée dans l'industrie en Bretagne, la coopérative d'emploi vous invite à un entretien pour explorer de nombreuses carrières dans divers secteurs industriels. Venez à leur rencontre et plongez dans la richesse des entreprises de notre territoire. De nombreux postes sont à pourvoir dans les entreprises du bassin Rennais et d'Ille-et-Vilaine. Par exemple : agent de fabrication en atelier, soudeur, technicien de maintenance, usineurs, car

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-13T08:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-13T11:00:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/507770

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine