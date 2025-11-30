En Avent les fêtes Contes de Noël Résidence DOMITYS Maizières-lès-Metz
En Avent les fêtes Contes de Noël
Résidence DOMITYS 1 Rue Victor Hugo Maizières-lès-Metz Moselle
Chaque dimanche avant les fêtes , la ville de Maizières-lès-Metz propose un événement festif gratuit pour petits et grands.
Contes de Noël à Domitys par les conteuses de la Médiathèque Georges Brassens.Enfants
Résidence DOMITYS 1 Rue Victor Hugo Maizières-lès-Metz 57280 Moselle Grand Est +33 3 87 80 44 31 mairie@maizieres-les-metz.fr
English :
Every Sunday before the festive season, the town of Maizières-lès-Metz offers a free festive event for young and old.
Christmas tales at Domitys by storytellers from Médiathèque Georges Brassens.
German :
Jeden Sonntag vor den Feiertagen , bietet die Stadt Maizières-lès-Metz eine kostenlose Festveranstaltung für Groß und Klein an.
Weihnachtsmärchen in Domitys von den Märchenerzählerinnen der Mediathek Georges Brassens.
Italiano :
Ogni domenica prima delle feste, la città di Maizières-lès-Metz offre un evento di festa gratuito per grandi e piccini.
Racconti di Natale a Domitys a cura dei cantastorie della biblioteca multimediale Georges Brassens.
Espanol :
Todos los domingos antes de las fiestas, la ciudad de Maizières-lès-Metz ofrece un evento festivo gratuito para grandes y pequeños.
Cuentos de Navidad en Domitys a cargo de narradores de la biblioteca multimedia Georges Brassens.
