En Avent les fêtes Contes de Noël Résidence DOMITYS Maizières-lès-Metz

En Avent les fêtes Contes de Noël

Résidence DOMITYS 1 Rue Victor Hugo Maizières-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 12:00:00

2025-11-30

Chaque dimanche avant les fêtes , la ville de Maizières-lès-Metz propose un événement festif gratuit pour petits et grands.

Contes de Noël à Domitys par les conteuses de la Médiathèque Georges Brassens.Enfants

Résidence DOMITYS 1 Rue Victor Hugo Maizières-lès-Metz 57280 Moselle Grand Est +33 3 87 80 44 31 mairie@maizieres-les-metz.fr

English :

Every Sunday before the festive season, the town of Maizières-lès-Metz offers a free festive event for young and old.

Christmas tales at Domitys by storytellers from Médiathèque Georges Brassens.

German :

Jeden Sonntag vor den Feiertagen , bietet die Stadt Maizières-lès-Metz eine kostenlose Festveranstaltung für Groß und Klein an.

Weihnachtsmärchen in Domitys von den Märchenerzählerinnen der Mediathek Georges Brassens.

Italiano :

Ogni domenica prima delle feste, la città di Maizières-lès-Metz offre un evento di festa gratuito per grandi e piccini.

Racconti di Natale a Domitys a cura dei cantastorie della biblioteca multimediale Georges Brassens.

Espanol :

Todos los domingos antes de las fiestas, la ciudad de Maizières-lès-Metz ofrece un evento festivo gratuito para grandes y pequeños.

Cuentos de Navidad en Domitys a cargo de narradores de la biblioteca multimedia Georges Brassens.

