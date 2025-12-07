En Avent les fêtes Marché de Noël Salle des fêtes Maizières-lès-Metz

En Avent les fêtes Marché de Noël

Salle des fêtes 13 Rue du Quatre Septembre Maizières-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Chaque dimanche avant les fêtes , la ville de Maizières-lès-Metz propose un événement festif gratuit pour petits et grands.

Marché de Noël du CAPATout public

Salle des fêtes 13 Rue du Quatre Septembre Maizières-lès-Metz 57280 Moselle Grand Est +33 3 87 80 44 31 mairie@maizieres-les-metz.fr

English :

Every Sunday before the festive season, the town of Maizières-lès-Metz offers a free festive event for young and old.

CAPA Christmas Market

German :

Jeden Sonntag vor den Feiertagen , bietet die Stadt Maizières-lès-Metz eine kostenlose Festveranstaltung für Groß und Klein an.

Weihnachtsmarkt von CAPA

Italiano :

Ogni domenica prima delle feste, la città di Maizières-lès-Metz offre un evento di festa gratuito per grandi e piccini.

Mercatino di Natale CAPA

Espanol :

Todos los domingos antes de las fiestas, la ciudad de Maizières-lès-Metz ofrece un evento festivo gratuito para grandes y pequeños.

Mercado de Navidad CAPA

