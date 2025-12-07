En Avent les fêtes Marché de Noël Salle des fêtes Maizières-lès-Metz
En Avent les fêtes Marché de Noël Salle des fêtes Maizières-lès-Metz dimanche 7 décembre 2025.
En Avent les fêtes Marché de Noël
Salle des fêtes 13 Rue du Quatre Septembre Maizières-lès-Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Chaque dimanche avant les fêtes , la ville de Maizières-lès-Metz propose un événement festif gratuit pour petits et grands.
Marché de Noël du CAPATout public
0 .
Salle des fêtes 13 Rue du Quatre Septembre Maizières-lès-Metz 57280 Moselle Grand Est +33 3 87 80 44 31 mairie@maizieres-les-metz.fr
English :
Every Sunday before the festive season, the town of Maizières-lès-Metz offers a free festive event for young and old.
CAPA Christmas Market
German :
Jeden Sonntag vor den Feiertagen , bietet die Stadt Maizières-lès-Metz eine kostenlose Festveranstaltung für Groß und Klein an.
Weihnachtsmarkt von CAPA
Italiano :
Ogni domenica prima delle feste, la città di Maizières-lès-Metz offre un evento di festa gratuito per grandi e piccini.
Mercatino di Natale CAPA
Espanol :
Todos los domingos antes de las fiestas, la ciudad de Maizières-lès-Metz ofrece un evento festivo gratuito para grandes y pequeños.
Mercado de Navidad CAPA
L’événement En Avent les fêtes Marché de Noël Maizières-lès-Metz a été mis à jour le 2025-11-21 par DESTINATION AMNEVILLE