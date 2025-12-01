En Avent Toucy Toucy
En Avent Toucy mercredi 10 décembre 2025.
En Avent Toucy
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-10
Un parcours festif, chants, marché de Noël, audition, cinéma, lectures de contes de Noël, concert, animation sportive, retraite aux flambeaux, spectacle de feu, spectacle pour enfants,… .
voir programme Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.toucy@ville-toucy.fr
