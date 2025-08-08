En avoir ou pas ? Chronique de la frustration La Maison du Théâtre Brest

En avoir ou pas ? Chronique de la frustration

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 19:30:00

fin : 2026-01-16 20:40:00

Date(s) :

2026-01-15 2026-01-16

Avoir de la chance, un héritage, de l’argent, un enfant… La question En avoir. Ou pas ? déborde de partout, s’insinue dans tous les recoins. Après Anticyclone, Auto-f(r)iction familiale autour de la guerre d’Algérie, Lydie Le Doeuff se penche sur

notre rapport au désir dans un monde qui désire en permanence.

En quoi la frustration, qui nous accompagne depuis la petite enfance, entrave ou participe à la quête du bonheur ? Dans un monde où chacun semble se définir par ce qu’il possède, qui désire quoi, au fond ? Convoquant tour à tour Pierre

Bourdieu, les sociologues Pinçon Charlot, des témoignages anonymes et des extraits d’interview, ce spectacle se construit comme une enquête ludique, emplie d’humour et profondément ancrée dans le réel.

Informations pratiques

A partir de 14 ans.

Durée 1h10. .

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

