En avoir ou pas Chronique de la frustration Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

En avoir ou pas Chronique de la frustration

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix Finistère

Début : 2026-02-12 20:00:00

fin : 2026-02-12 21:10:00

2026-02-12

Compagnie Alors c’est quoi ? Lydie Le Doeuff

Théâtre. Tout public, dès 14 ans.

À partir de témoignages et d’interviews, de leurs propres questionnements et analyses, Lydie Le Doeuff et Gaëtan Gauvain ouvrent une enquête sur le désir, la frustration et la quête du bonheur.

Par une succession de tableaux, les auteurs interrogent avec humour et un certain sens de l’autodérision le rapport au désir dans un monde qui désire en permanence. Avoir un enfant, une voiture, un appartement, une particule, de la chance… En avoir ou pas déborde de partout, s’insinue dans tous les recoins. Chacun semble se définir par ce qu’il possède.

divers de psychanalyste, héritier, sage-femme, sociologue, démographe, éducatrice, policier, chercheur en biologie, toxicomane ils dissèquent les récits de façon ludique à la lumière des grands mythes. La question des classes sociales est centrale, en écho à l’œuvre de Pierre Bourdieu La Distinction selon laquelle nos goûts, nos aspirations et nos pensées ne sont pas personnels mais le reflet de notre appartenance à une classe sociale. C’est aussi une enquête qui ouvre avec l’envie d’en rire le champ de notre propre frustration et questionne nos conditions du bonheur. .

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77

