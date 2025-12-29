En avoir ou pas de la Compagnie Alors c’est quoi ? Vitré

En avoir ou pas de la Compagnie Alors c’est quoi ?

En avoir ou pas de la Compagnie Alors c’est quoi ? à l’auditorium Mozart de Vitré le mardi 10 février à 20h30.

Une chronique de la frustration qui prend la forme d’une enquête ludique sur notre rapport au désir. En avoir ou pas ? Un enfant, du courage, un héritage, de l’argent, du temps pour penser à ce qu’on a… Chacun semble se définir par ce qu’il possède. Mais en quoi la frustration entrave ou participe à la quête du bonheur ? Celle-ci nous accompagne depuis la petite enfance, elle est une expérience indispensable pour grandir et exister. Mais alors est-elle moteur de révolte ou de désir ? La question d’En avoir ou pas se pose en permanence dans notre monde. Mais qui désire quoi ? Une multiplicité de témoignages qui nous questionnent, non sans humour, sur notre propre rapport au monde.

Durée 1h10

Pour tous dès 15 ans

Placement libre.

Billetterie et plus d’informations sur vitre.bzh ou au 02 23 55 55 80

