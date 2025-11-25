En balade à Mondeville | RDV Découverte Mairie de Mondeville Mondeville

En balade à Mondeville | RDV Découverte

Mairie de Mondeville 5 Rue Chapron Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 14:00:00

fin : 2025-11-25 15:30:00

Date(s) :

2025-11-25

D’abord bourg rural et lieu d’extraction de la pierre de Caen, le village de Mondeville se mue en cité industrielle, à partir du début du 20ème siècle, et voit sa population multipliée par 10 ! De la rue des Roches, à Mondeville centre, venez revivre les grands tournants de l’histoire de Mondeville.

D’abord bourg rural et lieu d’extraction de la pierre de Caen, le village de Mondeville se mue en cité industrielle, à partir du début du 20ème siècle, et voit sa population multipliée par 10 ! De la rue des Roches, à Mondeville centre, venez revivre les grands tournants de l’histoire de Mondeville.

Une visite menée par Claire Lesourd.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 16 octobre 2025, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Mairie de Mondeville 5 Rue Chapron Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

English : En balade à Mondeville | RDV Découverte

Initially a rural village where Caen stone was quarried, Mondeville became an industrial city at the beginning of the 20th century, and saw its population multiply by 10! From Rue des Roches to the center of Mondeville, come and relive the major turning points in Mondeville?s history.

German : En balade à Mondeville | RDV Découverte

Mondeville war zunächst ein ländliches Dorf, in dem der Caen-Stein abgebaut wurde. Ab Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich das Dorf zu einer Industriestadt, in der die Bevölkerung um das Zehnfache anstieg Von der Rue des Roches bis zum Zentrum von Mondeville erleben Sie die wichtigsten Wendepunkte der Geschichte von Mondeville.

Italiano :

Originariamente un villaggio rurale dove si estraeva la pietra di Caen, Mondeville è diventata una città industriale all’inizio del XX secolo, con una popolazione decuplicata! Dalla rue des Roches al centro di Mondeville, venite a rivivere le principali svolte della storia di Mondeville.

Espanol :

Mondeville, que en un principio era un pueblo rural donde se extraía la piedra de Caen, se convirtió en una ciudad industrial a principios del siglo XX y su población se multiplicó por diez Desde la rue des Roches hasta el centro de Mondeville, reviva los grandes momentos de la historia de Mondeville.

L’événement En balade à Mondeville | RDV Découverte Mondeville a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Caen la Mer