En balade au Marché Bio La Cabane Villeneuve-sur-Lot

En balade au Marché Bio La Cabane Villeneuve-sur-Lot mercredi 29 octobre 2025.

En balade au Marché Bio

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Au delà du plaisir de venir au marché et de circuler entre les parfums et couleurs des fruits, légumes et autres produits, partez à la rencontre d’un personnage singulier Jacques, vigneron passionné et conteur de son territoire.

Au delà du plaisir de venir au marché et de circuler entre les parfums et couleurs des fruits, légumes et autres produits, partez à la rencontre d’un personnage singulier Jacques, vigneron passionné et conteur de son territoire. .

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : En balade au Marché Bio

Beyond the pleasure of coming to the market and wandering among the scents and colors of fruit, vegetables and other produce, meet a singular character: Jacques, a passionate winegrower and storyteller of his territory.

German : En balade au Marché Bio

Über das Vergnügen hinaus, auf den Markt zu kommen und sich zwischen den Düften und Farben von Obst, Gemüse und anderen Produkten zu bewegen, lernen Sie eine einzigartige Persönlichkeit kennen: Jacques, einen leidenschaftlichen Winzer und Erzähler seiner Region.

Italiano :

Oltre al piacere di venire al mercato e curiosare tra i profumi e i colori della frutta, della verdura e degli altri prodotti, incontrate un personaggio molto speciale: Jacques, appassionato viticoltore e narratore della sua regione.

Espanol : En balade au Marché Bio

Además del placer de acercarse al mercado y curiosear entre los aromas y colores de las frutas, verduras y otros productos, conozca a un personaje muy especial: Jacques, viticultor apasionado y narrador de historias sobre su región.

L’événement En balade au Marché Bio Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Villeneuve Vallée du Lot