En balade-nature Le Chambon-sur-Lignon
En balade-nature Le Chambon-sur-Lignon dimanche 5 avril 2026.
En balade-nature
240 chemin de l’Hermon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:30:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Sortie rivière avec Sismae.
Sur réservation.
.
240 chemin de l’Hermon Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 60 50 35 sismae@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
River trip with Sismae.
Reservations required.
L’événement En balade-nature Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme du Haut-Lignon