En ballade avec…. Hugues Aufray ! Déols

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 37 – 37 – 67 EUR

Début : Samedi 2026-01-31 20:00:00

À 95 ans, Hugues Aufray repart en ballade ! Moi, ma vie, c’est de faire de la musique , confie avec simplicité celui qui incarne le folk à la française depuis plus de 60 ans, guitare en bandoulière et chansons tendres en héritage.

Avec sa nouvelle tournée, Hugues Aufray reprend la route, emportant dans ses bagages une collection de classiques indémodables Santiano , Céline , Adieu monsieur le professeur , Le petit âne gris , Hasta luego ou encore Stewball … Des chansons qui continuent d’éclairer les chorales scolaires et d’accompagner les veillées au coin du feu.

L’artiste à la crinière blanche reste infatigable. Pendant deux heures qui passent à toute allure, le public, conquis, chante avec lui et célèbre une légende vivante de la chanson française. 37 .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

English :

At the age of 95, Hugues Aufray is back on the road again! My life is about making music, says the man who has embodied French folk music for over 60 years, with his guitar slung over his shoulder and his legacy of tender songs.

German :

Mit 95 Jahren geht Hugues Aufray noch einmal auf Wanderschaft ! Mein Leben besteht darin, Musik zu machen , sagt der Mann, der seit über 60 Jahren den französischen Folk verkörpert.

Italiano :

All’età di 95 anni, Hugues Aufray è di nuovo in viaggio! La mia vita è fare musica , dice l’uomo che da oltre 60 anni incarna la musica popolare francese, con la sua chitarra a tracolla e il suo patrimonio di canzoni tenere.

Espanol :

A sus 95 años, Hugues Aufray vuelve a la carretera Mi vida es hacer música , dice el hombre que encarna la música folk francesa desde hace más de 60 años, con su guitarra colgada al hombro y su legado de tiernas canciones.

