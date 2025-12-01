En ballade avec Hugues Aufray Florange

En ballade avec Hugues Aufray

50 avenue de Lorraine Florange Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 20:00:00

À 95 ans, Hugues Aufray repart en ballade !

Moi, ma vie, c’est de faire de la musique , confie avec simplicité celui qui incarne le folk à la française depuis plus de 60 ans, guitare en bandoulière et chansons tendres en héritage.

Avec sa nouvelle tournée, Hugues Aufray reprend la route, emportant dans ses bagages une collection de classiques indémodables Santiano , Céline , Adieu monsieur le professeur , Le petit âne gris , Hasta luego ou encore Stewball … Des chansons qui continuent d’éclairer les chorales scolaires et d’accompagner les veillées au coin du feu.

L’artiste à la crinière blanche reste infatigable. Pendant deux heures qui passent à toute allure, le public, conquis, chante avec lui et célèbre une légende vivante de la chanson française.Tout public

50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 17 99 contact@passerelle-florange.fr

English :

At the age of 95, Hugues Aufray is back on the road!

« My life is about making music, » says the man who has been the embodiment of French folk music for over 60 years, with his guitar slung over his shoulder and his legacy of tender songs.

With his new tour, Hugues Aufray takes to the road again, carrying in his luggage a collection of timeless classics: « Santiano », « Céline », « Adieu monsieur le professeur », « Le petit âne gris », « Hasta luego » and « Stewball »? Songs that continue to light up school choirs and accompany fireside gatherings.

The artist with the white mane remains indefatigable. For two hours, the audience sings along, celebrating a living legend of French chanson.

German :

Mit 95 Jahren geht Hugues Aufray wieder « auf Ballade »!

« Mein Leben besteht darin, Musik zu machen », sagt er, der seit über 60 Jahren mit seiner Gitarre und seinen zärtlichen Liedern den französischen Folk verkörpert.

Mit seiner neuen Tournee macht sich Hugues Aufray wieder auf den Weg und hat eine Sammlung zeitloser Klassiker im Gepäck: « Santiano », « Céline », « Adieu Monsieur le professeur », « Le petit âne gris », « Hasta luego » oder auch « Stewball »? Lieder, die auch heute noch in Schulchören und an Kaminabenden gesungen werden.

Der Künstler mit der weißen Mähne ist unermüdlich. Während der zwei Stunden, die wie im Flug vergehen, singt das Publikum mit ihm und feiert eine lebende Legende des französischen Chansons.

Italiano :

All’età di 95 anni, Hugues Aufray si rimette in viaggio!

« La mia vita è fare musica », dice l’uomo che da oltre 60 anni incarna la musica popolare francese, con la sua chitarra a tracolla e un’eredità di tenere canzoni.

Con il suo nuovo tour, Hugues Aufray si rimette in viaggio, portando nel bagaglio una collezione di classici senza tempo: « Santiano », « Céline », « Adieu monsieur le professeur », « Le petit âne gris », « Hasta luego » e « Stewball »? Canzoni che continuano a illuminare i cori scolastici e ad accompagnare le riunioni al caminetto.

L’artista dalla criniera bianca rimane instancabile. Per due ore il pubblico canta insieme a lui, celebrando una leggenda vivente della chanson francese.

Espanol :

A sus 95 años, Hugues Aufray vuelve a la carretera

« Mi vida es hacer música », afirma el hombre que encarna el folk francés desde hace más de 60 años, con su guitarra colgada al hombro y su legado de tiernas canciones.

Con su nueva gira, Hugues Aufray se lanza de nuevo a la carretera, llevando en su equipaje una colección de clásicos intemporales: « Santiano », « Céline », « Adieu monsieur le professeur », « Le petit âne gris », « Hasta luego » y « Stewball »? Canciones que siguen iluminando los coros escolares y acompañando las reuniones junto al fuego.

El artista de la melena blanca sigue infatigable. Durante dos horas, el público canta con él, celebrando a una leyenda viva de la chanson francesa.

