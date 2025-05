En ballade avec… HUGUES AUFRAY ! – Le Touquet-Paris-Plage, 10 mai 2025 07:00, Le Touquet-Paris-Plage.

Pas-de-Calais

En ballade avec… HUGUES AUFRAY ! Palais des Congrès Auditorium Victor Boucher Avenue de l'Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2025-05-10

fin : 2025-05-10

2025-05-10

À 95 ans, Hugues Aufray repart « en ballade » !

« Moi, ma vie, c’est de faire de la musique », confie avec simplicité celui qui incarne le folk à la française depuis plus de 60 ans, guitare en bandoulière et chansons tendres en héritage.

Avec sa nouvelle tournée, Hugues Aufray reprend la route, emportant dans ses bagages une collection de classiques indémodables « Santiano », « Céline », « Adieu monsieur le professeur », « Le petit âne gris », « Hasta luego » ou encore « Stewball »… Des chansons qui continuent d’éclairer les chorales scolaires et d’accompagner les veillées au coin du feu.

L’artiste à la crinière blanche reste infatigable. Pendant deux heures qui passent à toute allure, le public, conquis, chante avec lui et célèbre une légende vivante de la chanson française. .

Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France

English :

At the age of 95, Hugues Aufray is back on the road!

German :

Mit 95 Jahren geht Hugues Aufray wieder « auf Ballade »!

Italiano :

All’età di 95 anni, Hugues Aufray si rimette in viaggio!

Espanol :

A sus 95 años, Hugues Aufray vuelve a la carretera

