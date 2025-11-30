EN BANDE IMPROVISÉE – MELO D’AMELIE Paris

EN BANDE IMPROVISÉE Début : 2025-11-30 à 19:30. Tarif : – euros.

EN BANDE ORGANISÉEVos musiques, vos anecdotes, un spectacle 100% unique et improvisé ! Choisissez la bande originale des impros que nous allons faire ! En Bande Improvisée est un spectacle où vos histoires deviennent notre terrain de jeu. Nos comédiens s’emparent de vos anecdotes pour créer des improvisations de 20 minutes. Le tout est accompagné d’une bande originale composée … en direct par le public ! Cinq morceaux sont choisis parmi vos sons pour rythmer nos improvisations. Vous obtenez alors un mélange absurde, rythmé avec une bande son que personne n’avait vue venir. Pas de script, pas de retour en arrière et des artistes qui s’adaptent pour créer un spectacle unique. Rien n’est prévu, tout est possible, et surtout… c’est vous qui lancez l’histoire. En Bande Improvisée, c’est un spectacle musical, participatif et complètement libre. Montez le son, ouvrez vos souvenirs, on s’occupe du reste !

MELO D’AMELIE 4 rue Marie Stuart 75002 Paris 75