En bande improvisée par la Limprost L’Agora du Val Étival-lès-le-Mans

En bande improvisée par la Limprost L’Agora du Val Étival-lès-le-Mans dimanche 5 octobre 2025.

En bande improvisée par la Limprost Dimanche 5 octobre, 17h00 L’Agora du Val Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T17:00 – 2025-10-05T18:00

Fin : 2025-10-05T17:00 – 2025-10-05T18:00

Des scientifiques, d’un avenir incertain, redécouvrent l’art de la bande dessinée. A tout de rôle ils élaborent et testent des théories sur les secrets de création de la bd. Qui sait dans quelle ville ils nous entraîneront.

Un titre, un dessin, quelques éléments imposés par le public et l’histoire prend vie sous vos yeux.

L’Agora du Val 1 route de Voivres, 72700 Etival-lès-Le Mans Étival-lès-le-Mans 72700 Sarthe Pays de la Loire 0243478925 [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 89 25 »}] bibliothèque municipale d’Etival-lès-Le Mans

Des scientifiques, d’un avenir incertain, redécouvrent l’art de la bande dessinée. A tout de rôle ils élaborent et testent des théories sur les secrets de création de la bd. Qui sait dans quelle ils …

Limprost