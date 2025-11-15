En basket contre le diabète 2025 Chartres

En basket contre le diabète 2025

Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 20:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Enfilez votre plus belle tenue de sport, chaussez vos baskets et venez participer à la course En baskets contre le diabète , un événement solidaire organisé par Novo Nordisk.

À l’occasion de la journée mondiale du diabète, Novo Nordisk se mobilise et organise sa traditionnelle course à pied, pour allier sport et santé dans la bonne humeur. L’objectif collecter des fonds et informer le public sur cette maladie chronique qui affecte plus de 500 millions de personnes. Une marche libre sera également proposée sur un parcours de 4,5 km dans le cœur de ville, suivie par un relais parents/enfants. Novo Nordisk s’engage à reverser 1€ par kilomètre parcouru. .

Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Put on your best sportswear, lace up your sneakers and come and take part in the En baskets contre le diabète race, a solidarity event organized by Novo Nordisk.

German :

Ziehen Sie Ihr bestes Sportoutfit an, schnüren Sie Ihre Turnschuhe und nehmen Sie am Lauf Mit Turnschuhen gegen Diabetes teil, einer von Novo Nordisk organisierten Solidaritätsveranstaltung.

Italiano :

Indossate il vostro abbigliamento sportivo e le vostre scarpe da ginnastica migliori e partecipate a En baskets contre le diabète (In scarpe da ginnastica contro il diabete), un evento di solidarietà organizzato da Novo Nordisk.

Espanol :

Ponte tus mejores galas deportivas y ven a participar en En baskets contre le diabète (En zapatillas contra la diabetes), un evento solidario organizado por Novo Nordisk.

