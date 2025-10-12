En baskets avec Paulette : une marche solidaire pour rompre l’isolement Point de rendez vous pour le départ de la course : le Village Solidaire Paris

En baskets avec Paulette : une marche solidaire pour rompre l’isolement Point de rendez vous pour le départ de la course : le Village Solidaire Paris dimanche 12 octobre 2025.

Marcher ou

courir en duo, avec un·e aîné·e, un proche, un·e ami·e ou même un·e

collègue : voilà l’esprit d’En baskets avec Paulette.

Cette marche-course a pour objectif de créer des ponts entre les générations dans une ambiance festive et bienveillante, tout en favorisant l’autonomie et en redonnant du sens à la mobilité. Une belle façon de conjuguer sport, solidarité et partage… en baskets !

Organisée par Paris en Compagnie et Les Petits Frères de Pauvres, cette initiative vise à lutter contre l’isolement des aîné·es.

Paris en Compagnie propose aux Parisien·nes de 65 ans et plus d’être accompagné.es

gratuitement dans leurs déplacements du quotidien : une balade dans le

quartier, une promenade au parc, un rendez-vous médical… À leurs côtés, des

citoyen·nes majeur·es bénévoles, qui donnent de leur temps en toute liberté,

selon leurs envies et disponibilités.

11h30 -13h : retrait des dossards

13h 30 : Lancement

15h30 : Remise des prix

Une paire de baskets, une balade, et l’envie d’aller à la rencontre de l’autre.

En baskets avec Paulette réunit citoyen·nes bénévoles et aîné·es pour rompre l’isolement et redonner à la ville un visage solidaire.

Le dimanche 12 octobre 2025

de 11h30 à 17h00

gratuit

Inscription : contacter l’association Paris en Compagnie sur leur site

Nombre de place limitée à 600 personnes

Public jeunes et adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-12T14:30:00+02:00

fin : 2025-10-12T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-12T11:30:00+02:00_2025-10-12T17:00:00+02:00

Point de rendez vous pour le départ de la course : le Village Solidaire Place André Honnorat 75006 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris