En bonne compagnie : un documentaire sur l’accompagnement musical Conservatoire Municipal Maurice Ravel PARIS

Un film de Claudia Imbert, sur une idée originale d’Anne Le Bozec, produit en partenariat avec le CNSMD

En musique et en danse, l’accompagnement musical est souvent dévalorisé et trop méconnu. Il serait temps de poser un regard différent sur ces métiers de l’accompagnement où les multiples applications requièrent de grandes qualités techniques, artistiques et humaines. Le film rencontre des pianistes qui ont choisi cette voie. La projection du film sera suivie d’un échange avec Anne le Bozec.

En musique et en danse, l’accompagnement musical est souvent dévalorisé et trop méconnu. Ce film rencontre des pianistes qui ont choisi cette voie.

Le mardi 06 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation à conservatoire13@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-06T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-06T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-06T19:00:00+02:00_2026-01-06T21:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Maurice Ravel 67 avenue Edison 75013 PARIS



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Maurice Ravel et trouvez le meilleur itinéraire

